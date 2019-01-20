Юрген Клопп: "Александр-Арнолд быстро лечится. У "Ливерпуля" есть надежда"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил примерные сроки возвращения травмированного защитника Трент Александра-Арнолда, сообщает Goal.

Ранее сообщалось, что 20-летний игрок повредил колено получил травму во встрече 22-го тура с "Брайтоном" (1:0) и пропустит минимум две недели.

– Я не могу точно сказать, когда Александр-Арнолд восстановится от травмы. Необходимо смотреть за его состоянием каждый день. Возвращение к игре 24-го тура против "Лестера"? Я не знаю. Этот футболист быстро лечится, поэтому он дает нам небольшую надежду, увидим, что будет, – приводит слова Клоппа Goal в своем Твиттере.