Юрген Клопп: "Александр-Арнолд быстро лечится. У "Ливерпуля" есть надежда"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил примерные сроки возвращения травмированного защитника Трент Александра-Арнолда, сообщает Goal.
Ранее сообщалось, что 20-летний игрок повредил колено получил травму во встрече 22-го тура с "Брайтоном" (1:0) и пропустит минимум две недели.
– Я не могу точно сказать, когда Александр-Арнолд восстановится от травмы. Необходимо смотреть за его состоянием каждый день. Возвращение к игре 24-го тура против "Лестера"? Я не знаю. Этот футболист быстро лечится, поэтому он дает нам небольшую надежду, увидим, что будет, – приводит слова Клоппа Goal в своем Твиттере.
Joe Gomez battling injury. ☹️– Goal (@goal) 20 января 2019 г.
James Milner suspended. 😬
Jurgen Klopp is left to 🙏 Trent Alexander-Arnold is ready to face Leicester! pic.twitter.com/pScAIrgDqr