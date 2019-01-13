Юрген Клопп: "7 очков отрыва от "Манчестер Сити" ничего не значат"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после матча 22-го тура чемпионата Англии против "Брайтона" (1:0) отметил, что семиочковый отрыв ничего не значит для него. Мерсисайдцы набрали 57 очков и закрепились на 1-м месте в турнирной таблице, оторвавшись от идущего вторым "Манчестер Сити" на 7 очков.

– 7 очков отрыва это круто, ноо ничего не значит, мы просто набираем очки, – приводит BBC слова Клоппа. – После завтрашнего матча и игры в понедельник все может измениться. Мы должны сконцентрироваться только на самих себе.

Последний раз "Ливерпуль" становился чемпионом Англии в 1990 году.

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