Юрген Клопп: "63 очка в копилке, что может быть лучше?"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил своих футболистов за второй тайма в матче против "Стоук Сити" (2:1). Он добавил, что доволен ходом своей команды, которяа занимает третье место в турнирной таблице.

– Второй тайм получился очень хорошим в исполнении "Ливерпуля", – приводит ВВС слова Клоппа. – В первом тайме "Стоук Сити" был лучше нас и виновата во всем выбранная тактика, а не футболисты. Во второй тайме мы почувствовали, что можем отыграться и сделали это. 63 очка в копилке, что может быть лучше. Впереди неделя на подготовку к новому матчу.