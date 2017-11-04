Юрген Клопп: "3:0, 3:0 и 4:1 – это была отличная неделя"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп остался доволен победой над "Вест Хэмом" (4:1) в матче чемпионата Англии. Он признался, что изначально делал ставку на контратаки.

– Результат хороший, – цитирует ВВС Клоппа. – Мы изменили расстановку, чтобы играть лучше на контратаках и использовать свою скорость из глубины. Это была блестящая игра. Мы хорошо контратаковали. Хочу отметить Фирмину. Я не уверен, что видел когда-либо, как футболист с подобной интенсивностью проводит третий матч за неделю.

3:0, 3:0 и 4:1 – это была отличная неделя. Самый подходящий момент, чтобы отдохнуть.