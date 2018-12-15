Юный игрок "Арсенала" встретился с Езилом. Только посмотрите на реакцию!

Юный футболист академии "Арсенала" Кайан встретился с полузащитником клуба Месутом Езилом. Мальчик давал интервью пресс-службе лондонцев, и в этот момент немецкий хавбек подкрался сзади.

- Ты фанат "Арсенала", так?

- Да.

- Что тебе нравится в "Арсенале"?

- Мне нравится, как они играют, как умеют терпеть. Но больше всего мне нравятся игроки. Они просто невероятные.

- Кто твой любмый игрок?

- Мой любимый игрок - Езил, он очень классный футболист. Даже несмотря на то, что я играю в защите, он вдохновляет меня.

- Что бы ты сделал, если бы встретил Месута? Что бы почувствовал?

- Я был бы невероятно счастлив! Это бы сделало мой день... И другие дни! (В этот момент к игроку сзади подошел сам Езил)



- Почему бы тебе не обернуться?

Мальчик обернулся и потерял дар речи от радости, а в конце ролика начал повторять: "Я сплю, я сплю".