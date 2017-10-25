Юный болельщик "Хаддерсфилда" отправил автору гола в ворота "МЮ" 5 фунтов

Болеющий за "Хаддерсфилд" мальчик побывал на матче 9-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" (2:1) и нашел на стадионе 5 фунтов. Как сообщает BBC, юный фанат был впечатлен тем, как его любимая команда сыграла. В связи с этим он отправил в клуб письмо, в которое он вложил найденные деньги.

Отмечается, что поклонник "Хаддерсфилда" попросил передать монету автору первого гола в ворота "Красных дьяволов" - полузащитнику Аарону Мую. Позже футболист в соцсетях прокомментировал этот поступок, подчеркнув, что он готов встретиться с болельщиком.