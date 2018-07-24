Юный болельщик "Челси" позвал игроков на барбекю. Они пришли

Юный австралийский болельщик "Челси" Хадсон Маккарти, проживающий в Перте, записал видеообращение к игрокам любимой команды и пригласил их в гости, сообщает Твиттер лондонского клуба. На ролик 4-летнего мальчика отозвались защитники Давид Луиз и Итен Ампаду, а также полузащитник Темуе Бакайоко.

Фанат поужинал вместе с любимыми футболистами, а также сыграл с ними футбол. Бакайоко и Ампаду подарили Маккарти билет на товарищеский матч "Челси" – "Перт Глори". Давид Луиз пообещал мальчику забить гол специально ради него, но не сумел сдержать слово – автором единственного мяча в той встрече стал его одноклубник Педро.