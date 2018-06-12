Юнгберг вернулся в "Арсенал" в качестве тренера молодежной команды

Бывший полузащитник "Арсенала" Фредди Юнгберг был назначен главным тренером молодежной команды "канониров" до 23-х лет, сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее швед уже работал в системе клуба тренером состава до 15 лет, а также ассистентом команды до 19 лет. Прошлый сезон Юнгберг провел в "Вольфсбурге", где набирался тренерского опыта.

- Я безумно рад вернуться в клуб, - завил Юнгберг. – "Арсенал" всегда был для меня особенными местом, и я действительно в восторге от возможности поработать с командой младше 23 лет. Я с надеждой смотрю на совместную работу с талантливой клубной молодежью. Многих из них я знаю, и мы с нашим штабом постараемся помочь им развивать их лучшие стороны, чтобы сделать из них настолько хороших футболистов и людей, насколько это возможно.

Напомим, Юнгберг в бытность игроком провел 216 игр и забил 46 голов. В составе "канониров" он дважды выигрывал АПЛ и трижды Кубок Англии.