11:49 | ФУТБОЛ — Англия

Юго Ллорис: "Сейчас не самый подходящий момент для разговоров о новом контракте"

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Голкипер "Тоттенхэма" Юго Ллорис не беспокоится о новом контракте с английским клубом. Нынешнее соглашение капитана сборной Франции со "шпорами" рассчитано до конца сезона-2018/19.

- Мой нынешний контракт рассчитан до 2019 года, и я наслаждаюсь прекрасными отношениями с Маурисио Покеттино, Даниэлем Леви и конечно же болельщиками, поэтому нет никакой необходимости беспокоиться, - цитирует Sky Sports Ллориса. - Тем более не думаю, что сейчас подходящий момент для разговоров о контракте. В данный момент я сосредоточен только на игре с "Монако" и других важных матчах, так как сейчас напряженная часть сезона.

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