08:35 | ФУТБОЛ — Англия

Юго Ллорис: "Пау Лопес поможет "Тоттенхэму" стать лучше"

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Голкипер "Тоттенхэма" Юго Ллорис выразил восхищение новым одноклубником Пау Лопесом. Лондонский клуб арендовал 21-летнего испанца у "Эспаньола" на один сезон. 

- Знаю немного о Лопесе - это молодой талантливый вратарь, игравший в Ла Лиге в прошлом сезоне за "Эспаньол", - цитирует пресс-служба "Тоттенхэма" Ллориса. - Будем стараться сделать так, чтобы он комфортно чувствовал себя на поле и за его пределами. Играть за пределами своей страны - новый опыт для него. Он будет тренироваться с нами и поможет нам продолжать совершенствоваться.

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