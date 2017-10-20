Юго Ллорис: "Игра с "Реалом" доказала, что Покеттино - отличный тренер"

Голкипер "Тоттенхэма" Юго Ллорис считает, что результаты команды в Лиге чемпионов показывают, что его решение остаться в клубе было правильным. На этой неделе "шпоры" сыграли вничью с "Реалом" в матче 3-го тура группового турнира. Французский вратарь летом мог покинуть команду, но отклонил все предложения.

- С первого дня я поверил в Покеттино​, вот и все, - цитирует London Evening Standard Ллориса. - Это было мое чувство, когда я встретил его, и я был прав. Он отличный тренер, и игра с "Реалом" доказала это. Мне просто нравится футбол, в который мы играем. У команды есть большой потенциал, и я с нетерпением жду этого развития. Сам же стараюсь изо всех сил помогать команде и клубу развиваться.