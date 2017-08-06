Юго Ллорис: "Буффон - лучший, потому что в его возрасте нужно работать больше других"

Вратарь "Тоттенхэма" Юго Ллорис после победы в товарищеском матча над "Ювентусом" (2:0) поделился мнение об игре голкипера туринцев Джанлуиджи Буффона. По его словам, 39-летний итальянец является одним из величайших футболистов "Старой синьоры".

- Буффон обладает какой-то особенной чертой, которую сложно описать, - приводит пресс-служба лондонцев слова Ллориса. - Он из тех игроков, которые вдохновляют партнеров по команде.

В составе "Ювентуса" было много великих, но он по-прежнему выступает за туринцев. Проведя 16 сезонов, он показывает, что его мотивация осталась неизменной. Нужно работать больше остальных, чтобы оставаться лучшим в этом возрасте.

"Тоттенхэм" обыграл "Ювентус"