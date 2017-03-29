Йоан Кабай: "У "Марселя" хороший проект, а я открыт для предложений"

Полузащитник "Кристал Пэлас" Йоан Кабай заявил, что на данный момент полностью сосредоточен на английском клубе. Тем не менее, он признался, что ему нравится проект "Марселя", который, по информации СМИ, заинтересован во французском хавбеке.

- Мы все еще находимся в состоянии борьбы за сохранение прописки, - цитирует Bein Sports Кабая. - Это мой приоритет. В остальном - увидим... "Марсель"? Я хорошо знаю Руди Гарсию, у клуба хороший проект. В жизни все возможно. Не знаю, что ждет меня в будущем. Открыт для всех.