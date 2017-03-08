Йенс Леманн: "Венгер должен остаться в "Арсенале"

Бывший вратарь "Арсенала" Йенс Леманн считает, что главный тренер команды Арсен Венгер должен остаться на своем посту, несмотря на критику. В 1/8 финала Лиги чемпионов "канониры" проиграли "Баварии" в двух матчах с общим счетом 2:10.

– Думаю, он должен остаться, потому что многое сделал для клуба, – цитирует ESPN Леманна. – Люди говорят о его возрасте, но Венгеру есть что дать клубу. А люди хотят чего-то нового, чтобы пришел другой наставник. Но сложно заменить интеллект Венгера, поскольку он умен, у него еще есть страсть. Он не заслужил таких плохих результатов. Возможно, если летом будут приобретения, в следующем сезоне ситуация сложится иначе.