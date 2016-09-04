Йенс Леманн: "Удивлен приобретением "Арсеналом" Мустафи"

Бывший вратарь "Арсенала" Йенс Леманн признался, что был удивлен, когда узнал о том, что его бывший клуб приобрел у "Валенсии" защитника Шкодрана Мустафи за 40 миллионов евро. Также он похвалил главного тренера "канониров" Арсена Венгера, который зарабатывает деньги для клуба на трансферах.

- Не в правилах "Арсенала" подписывать защитника почти за 40 миллионов евро, - цитирует Goal Леманна. - Я удивлен. Считаю Венгера, вероятно, самым успешным тренером в плане зарабатывания денег для клуба. "Канониры" всегда принимали участие в Лиге чемпионов, покупая игроков по низким ценам, а продавая по высоким.