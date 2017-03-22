Йенс Леманн: "Будь Алексис Санчес большим игроком, он не обижался бы так часто"

Бывший вратарь "Арсенала" Йенс Леманн отметил, что не считает нападающего лондонцев Алексиса Санчеса большим игроком. Ранее сообщалось, что чилийский футболист находится в плохих отношениях с главным тренером команды Арсеном Венгером.

– Все говорят о том, что Санчес – большой игрок, но если ты постоянно обижаешься, то ты не можешь быть таковым, – цитирует The Sun Леманна. – Для того, чтобы быть среди лучших, нужно не только иметь дриблинг, но и быть сильным с ментальной точки зрения. Все футболисты сразу после перехода в такой клуб, как "Арсенал", являются счастливыми людьми. Они не должны забывать об этом. Нельзя просто в один день остановиться и все свалить на тренера.