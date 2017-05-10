Йенс Леманн: "Алексис Санчес вписался бы в игру "Баварии"

Бывший вратарь сборной Германии Йенс Леманн считает, что "Бавария" должна подписать нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса. Ранее появлялись слухи о том, что чилиец хочет покинуть лондонский клуб.

– Санчес вписался бы в игру "Баварии", хоть он и не играет на позиции четкого вингера, – цитирует Sky Sports Леманна. – Он любит играть ближе к центральной оси. Это креативный футболист, который на многое способен. Включить его строго в какую-то жесткую схему нелегко. Но это игрок достаточно высокого уровня, чтобы успешно показывать себя в Германии.