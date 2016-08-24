19:05 24 августа | ФУТБОЛ — Англия

Йедлин перешел из "Тоттенхэма" в "Ньюкасл"

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"Ньюкасл" объявил о приобретении у "Тоттенхэма" защитника сборной США ДеАндре Йедлина. Как сообщает пресс-служба клуба чемпион-лиги, с 23-летним американцем был подписан пятилетний контракт. Сумма трансфера остается в секрете. Йедлин стал девятым новичком "Ньюкасла" в это трансферное окно. 

- "Ньюкасл" - большой клуб с богатой историей, и я рад иметь честь играть за него, - отметил Йедлин. - Надеюсь, смогу добиться успеха здесь. Также я взволнован в ожидании работы под руководством Рафы Бенитеса.

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