Йедлин перешел из "Тоттенхэма" в "Ньюкасл"

"Ньюкасл" объявил о приобретении у "Тоттенхэма" защитника сборной США ДеАндре Йедлина. Как сообщает пресс-служба клуба чемпион-лиги, с 23-летним американцем был подписан пятилетний контракт. Сумма трансфера остается в секрете. Йедлин стал девятым новичком "Ньюкасла" в это трансферное окно.

- "Ньюкасл" - большой клуб с богатой историей, и я рад иметь честь играть за него, - отметил Йедлин. - Надеюсь, смогу добиться успеха здесь. Также я взволнован в ожидании работы под руководством Рафы Бенитеса.