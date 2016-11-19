20:32 | ФУТБОЛ — Англия

Яя Туре: "Знал, что однажды буду нужен тренеру"

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Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре выразил радость по поводу возвращения в состав в матче чемпионата Англии с "Кристал Пэлас" (2:1). Ивуариец, у которого были разногласия с главным тренером Хосепом Гвардьолой, оформил дубль.

– Мне очень повезло, – цитирует ВВС Туре. – Это был жесткий матч. Но мы знали, что делать, чтобы победить. Иногда нужно побороться. Я был рад выйти на поле, потому что пережил тяжелые времена. Очень доволен, что снова сыграл с товарищами по команде, которые для меня важны. Они всегда меня поддерживали, и я хотел им помочь. Я профессионал и всегда стараюсь улучшать игру. Был готов к этому морально, знал, что однажды буду нужен тренеру.

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