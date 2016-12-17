Яя Туре: "Я знал, что в один прекрасный день буду нужен Гвардьоле"

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре признался, что много работал над собой, чтобы главный тренер команды Хосеп Гвардьола дал ему второй шанс, сообщает Express. Испанский специалист отстранял футболиста от основного состава из-за избыточного веса и ивуариец не играл с начала августа по середину ноября.

– Я был готов к этому, я знал, что в один прекрасный день тренер будет вновь нуждаться во мне, – цитирует Express Туре. – Я профессионал и всегда хочу становиться лучше. Самое главное для меня сейчас – это продолжать упорно трудиться. Те, кто больше работает над собой, лучше играют.

В текущем сезоне 33-летний футболист провел пять встреч в чемпионате Англии и забил два мяча.