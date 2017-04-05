Яя Туре - в запасе "Ман Сити" на матч с "Челси"

Стали известны составы "Челси" и "Манчестер Сити" на матч 31-го тура чемпионата Англии. Хавбек гостей Яя Туре начнет встречу на скамейке запасных. Полностью составы выглядят следующим образом:

"Челси": Куртуа - Зума, Давид Луиз, Кэйхилл - Аспиликуэта, Канте, Фабрегас, Алонсо - Педро, Диегу Коста, Азар.

Запасные - Бегович, Аке, Терри, Матич, Лофтус-Чик, Виллиан, Батшуайи.

"Манчестер Сити": Кабальеро - Клиши, Стоунс, Компани, Сане - Навас, Фернандинью, Делф, Де Брейне, Силва - Агуэро.

Запасные - Браво, Сабалета, Коларов, Феранду, Туре, Стерлинг, Нолито.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Челси" - "Манчестер Сити"