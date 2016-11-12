Яя Туре - в пятерке кандидатов на звание лучшего африканского игрока года

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре стал одним из пяти номинантов на звание лучшего африканского игрока 2016 года по версии BBC. Помимо 33-летнего хавбека в этом списке также оказались нападающие Садио Мане ("Ливерпуль"), Андре Айю ("Вест Хэм"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия" Д) и Рияд Махрез ("Лестер").
Shortlist for African Footballer of the Year:– Squawka News (@SquawkaNews) 12 ноября 2016 г.
Sadio Mane
Riyad Mahrez
Andre Ayew
Pierre-Emerick Aubameyang
Yaya Toure pic.twitter.com/J2M0GOZ3cj
pavel1205
лучший игрок скамейки?))))
23:58 12 ноября
Ex_prod
Наныл?
23:13 12 ноября
streletc1783
классный,нетипичный игрок-удачи.
23:03 12 ноября