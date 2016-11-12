22:47 12 ноября | ФУТБОЛ — Англия

Яя Туре - в пятерке кандидатов на звание лучшего африканского игрока года

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Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре стал одним из пяти номинантов на звание лучшего африканского игрока 2016 года по версии BBC. Помимо 33-летнего хавбека в этом списке также оказались нападающие Садио Мане ("Ливерпуль"), Андре Айю ("Вест Хэм"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия" Д) и Рияд Махрез ("Лестер").

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КОММЕНТАРИИ (2)
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pavel1205

лучший игрок скамейки?))))

23:58 12 ноября

Ex_prod

Наныл?

23:13 12 ноября

streletc1783

классный,нетипичный игрок-удачи.

23:03 12 ноября

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