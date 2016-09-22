Яя Туре узнал о решении Гвардьолы отстранить его от состава из прессы

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре узнал о своем отстранении от основного состава команды из прессы, утверждает The Guardian.
По информации британского издания, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардьола не общался с ивуарийцем по этому поводу. Напомним, специалист принял решение вывести хавбека из состава из-за конфликта с агентом футболиста Дмитрием Селюком. Он подчеркнул, что Туре не вернется в основу, пока его представитель не принесет Пепу извинения за комментарии в прессе.
alexvi
Молодец, Гвардьола!!! Так и надо поступать с продажными балаболками. Яя уже больше похож на Ёё, а не на футболиста.
07:22