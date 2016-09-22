06:29 | ФУТБОЛ — Англия

Яя Туре узнал о решении Гвардьолы отстранить его от состава из прессы

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Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре узнал о своем отстранении от основного состава команды из прессы, утверждает The Guardian.

 
Хосеп ГВАРДЬОЛА.Харакири от агента. Как Хосеп Гвардьола показал характер

По информации британского издания, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардьола не общался с ивуарийцем по этому поводу. Напомним, специалист принял решение вывести хавбека из состава из-за конфликта с агентом футболиста Дмитрием Селюком. Он подчеркнул, что Туре не вернется в основу, пока его представитель не принесет Пепу извинения за комментарии в прессе.

 
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КОММЕНТАРИИ (1)
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alexvi

Молодец, Гвардьола!!! Так и надо поступать с продажными балаболками. Яя уже больше похож на Ёё, а не на футболиста.

07:22

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