Яя Туре узнал о решении Гвардьолы отстранить его от состава из прессы

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре узнал о своем отстранении от основного состава команды из прессы, утверждает The Guardian.

По информации британского издания, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардьола не общался с ивуарийцем по этому поводу. Напомним, специалист принял решение вывести хавбека из состава из-за конфликта с агентом футболиста Дмитрием Селюком. Он подчеркнул, что Туре не вернется в основу, пока его представитель не принесет Пепу извинения за комментарии в прессе.