Яя Туре: "У игроков "Челси" есть преимущество над "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре высказал мнение о том, что "Челси" имеет преимущество над "горожанами" за счет того, что команда проводит по одному матчу в неделю, имея больше времени для восстановления. Хавбек также добавил, что судьба чемпионского титула будет решаться в последние два-три месяца.

– У игроков "Челси" есть преимущество над нами, ведь они играют лишь один раз в неделю, – приводит goal.com слова Туре. – Когда игрок высочайшего класса получает возможность целую неделю восстанавливаться перед следующим матчем, это дает дополнительное превосходство. Безусловно, в субботу нас ждет очень напряженная встреча.



Нашими основными конкурентами в борьбе за чемпионский титул я считаю "Челси", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". Чемпионат Англии – совершенно непредсказуемый турнир, судьба титула будет решаться в последние два или три месяца.