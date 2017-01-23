Яя Туре: "Стерлинг повел себя слишком честно в игре с "Тоттенхэмом"

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре считает, что судья не назначил пенальти в ворота "Тоттенхэма" в матче чемпионата Англии, который закончился со счетом 2:2. Ивуариец обратил внимание на эпизод, когда Кайл Уокер толкнул в штрафной Рахима Стерлинга, но форвард не упал.

– Рахим был слишком честен, – цитирует AFP Туре. – Он хочет быть честным в таких матчах. Это похоже на него. Думаю, если бы Стерлинг был более опытным, он упал бы. Порой в таких ситуациях это единственный способ решения проблемы.