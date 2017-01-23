Яя Туре: "Стерлинг повел себя слишком честно в игре с "Тоттенхэмом"

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре считает, что судья не назначил пенальти в ворота "Тоттенхэма" в матче чемпионата Англии, который закончился со счетом 2:2. Ивуариец обратил внимание на эпизод, когда Кайл Уокер толкнул в штрафной Рахима Стерлинга, но форвард не упал.
– Рахим был слишком честен, – цитирует AFP Туре. – Он хочет быть честным в таких матчах. Это похоже на него. Думаю, если бы Стерлинг был более опытным, он упал бы. Порой в таких ситуациях это единственный способ решения проблемы.
shpasic
в баскетболе, например, огномные двухметровые детины падают только так от малейшего касания, чтобы судьи обратили на это внимание. так что это особенности видов спорта. в футболе даже при реальном нарушении правил пострадавший игрок часто преувеличивает - картинно падает, крутится, валяется.
12:12
zenit08
Тупоголовый ЯЯ не понимает, что нельзя быть "слишком" честным. Можно быть порядочным человеком, а можно просто чуваком неплохо умеющим пинать мяч. И дело здесь вовсе не в опыте. Этот случай отлично показывает суть проблемы расизма: оба чернокожие, но одному respect, а второй - обезьяна.:)
11:07