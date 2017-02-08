Яя Туре: "Сити" нужны молодые игроки в составе"

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре считает, что команде нужны молодые игроки в составе. По мнению ивуарийца, у "горожан" сильный состав с хорошей молодежью.

- "Сити" нужно иметь молодых игроков в составе, потому что наша команда хочет выиграть чемпионат, - цитирует Manchester Evening News Туре. - Задача клуба попытаться получить новых игроков и попытаться стать как можно лучше. Когда де Брейне, Давид Сильва, Жезус, Сане и Стерлинг играют хорошо, все понимают, что у "Манчестер Сити" есть большой состав с молодыми игроками.