Яя Туре по окончании сезона покинет "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола объявил, что полузащитник команды Яя Туре по окончании сезона покинет команду. У 34-летнего ивуриайского игрока летом заканчивается контракт, клуб не будет предлагать новое соглашение.



- Туре покинет команду по окончании сезона. То, чего добился "Манчестер Сити" - это во многом заслуга Туре, - приводит BBC слова Гвардьолы. Он был ключевым игроком при Роберто Манчини и Мануэле Пеллегрини.



Напомним, что Туре перешел в "Манчестер Сити" в 2010 году из "Барселоны". За это время он стал трехкратным чемпионом Англии (2011/12, 2013/14, 2017/18) и победителем Кубка лиги (2013/14, 2015/16, 2017/2018). Также он становился обладателем Кубка (2010/11) и Суперкубка страны (2012).



В нынешнем сезоне ивуриец провел за "Сити" во всех турнирах 16 матчей и сделал две результативные передачи.