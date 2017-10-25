Яя Туре: "Мячи Кубка английской лиги возвращают меня в Африку"

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре после победы в матче Кубка английской лиги над "Вулверхэмптоном" (0:0, 4:1 пен.) отметил, что игроки надеются использовать хорошие мячи. По его словам, во встречах Кубка предложены некомфортные мячи.
- Футболисты надеются играть хорошими мячами, - приводит Marca слова ивуарийца. - Сегодня нам было сложно. Эти мячи возвращают меня в Африку. Никто не хочет их использовать.
boivan
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
08:51
WayWayWay
Расизм не?
08:13