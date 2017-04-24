Яя Туре: "Мне хотелось бы, чтобы матч с "Манчестер Юнайтед" прошел без судьи"

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре посетовал на судейские ошибки в полуфинальном матче Кубка Англии с "Арсеналом" (2:1 д. в.). Хавбек выразил надежду на то, что в игре 26-го тура премьер-лиги с "Манчестер Юнайтед" арбитры будут более внимательны.

- Думаю, что "Арсенал" заслужил победу, но мне грустно из-за ошибок, допущенных судьей, - приводит Goal.com слова Туре. - Может быть, в матче с "Манчестер Юнайтед" у нас будет хороший арбитр. А может быть, игра пройдет без него. Я бы выбрал второй вариант.

Напомним, что дерби между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" пройдет в четверг, начало матча - в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.