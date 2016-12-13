Яя Туре лишился водительских прав на 18 месяцев за вождение в нетрезвом виде

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре был оштрафован на 64 тысячи евро и лишен прав на 18 месяцев за вождение в нетрезвом виде. Футболист не стал оспаривать решение властей, однако заверяет, что ненамеренно употреблял алкоголь. В текущем сезоне 33-летний ивуариец сыграл в 4 матчах чемпионата Англии и забил два мяча.

– Всем хорошо известно, что я мусульманин и не употребляю алкоголь, – цитирует BBC Туре. – Я всегда отказываюсь от выпивки. Вождение в нетрезвом виде – серьезное преступление. И, несмотря на то, что я ненамеренно употреблял алкоголь, я принимаю этот штраф. Хотел бы попросить прощения за эту ситуацию.