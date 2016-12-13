14:51 | ФУТБОЛ — Англия

Яя Туре лишился водительских прав на 18 месяцев за вождение в нетрезвом виде

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Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре был оштрафован на 64 тысячи евро и лишен прав на 18 месяцев за вождение в нетрезвом виде. Футболист не стал оспаривать решение властей, однако заверяет, что ненамеренно употреблял алкоголь. В текущем сезоне 33-летний ивуариец сыграл в 4 матчах чемпионата Англии и забил два мяча.

– Всем хорошо известно, что я мусульманин и не употребляю алкоголь, – цитирует BBC Туре. – Я всегда отказываюсь от выпивки. Вождение в нетрезвом виде – серьезное преступление. И, несмотря на то, что я ненамеренно употреблял алкоголь, я принимаю этот штраф. Хотел бы попросить прощения за эту ситуацию.

Дополнительная информация

http://www.bbc.com/sport/football/38299308

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КОММЕНТАРИИ (5)
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amilo

Довели ЯЯюшку своим уханьем, уже спиртное ненамеренно употреблять стал. Так и до ненамеренного алкоголизма недалеко.

16:08

tarkys

Намеренно употребляют алкоголь, алкоголики, мусульмане легко пьют водку, насмешил общественность ЯЯ.

15:59

saravakos

Я почти всегда употребляю алкоголь ненамеренно!

15:36

shpasic

расизм!!!

15:35

Пови

Да всяко, в этом виноваты русские негроненавистники, которые отловили бедного негра, напоили, в машину за руль посадили и сдали копам)

15:28

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