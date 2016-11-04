Яя Туре извинился за недопонимание с "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре принес извинения за разногласия с клубом, возникшие в этом сезоне. В сентябре главный тренер клуба Хосеп Гвардьола заявил, что ивуариец не будет играть, пока агент игрока Дмитрий Селюк не извинится за критику в адрес испанского специалиста.

– Хотел бы извиниться от своего имени и всех, кто представляет меня, перед менеджментом команды и всеми теми, кто работает в клубе, за недопонимание в прошлом, – написал Туре на своей странице в социальной сети. – Эти заявления не отражают мои взгляды на клуб или людей, которые в нем работают. У меня нет ничего, кроме уважения к "Манчестер Сити", и я желаю только лучшее клубу. Очень горжусь тем, что сыграл свою роль в истории клуба и хочу дальше помогать команде добиваться успеха. Живу, чтобы играть в футбол и радовать болельщиков. На этой ноте я хотел бы поблагодарить всех поклонников за их сообщения в этот сложный период. Это очень многое значит для меня и моей семьи.