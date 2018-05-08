Яя Туре: "Иногда я скучаю по старой базе и приезжаю просто посмотреть, как там идут дела"

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре, который покинет клуб после окончания сезона, признался, что скучает по старой базе "горожан" в Каррингтоне. "Сити" переехал на новую базу в 2014 году.

– Клуб сильно изменился, – сказал в интервью пресс-службе Туре. – Иногда я скучаю по старой базе и приезжаю в Каррингтон, просто посмотреть, как там идут дела. Это для меня удовольствие. Порой, когда я вижу, что ворота закрыты, я сижу в машины и делаю фотографии. И я чувствую, что внес свой вклад во что-то.

34-летний ивуариец перешел в "Сити" из "Барселоны" в 2010 году. С тех пор он провел 315 матчей и забил 82 гола.