Яя Туре и его агент пожертвуют 100 тысяч фунтов стерлингов пострадавшим при взрыве в Манчестере

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре и его агент Дмитрий Селюк пообещали пожертвовать 100 тысяч фунтов стерлингов, чтобы помочь жертвам взрыва на "Манчестер-Арене". По предварительным данным, в результате теракта погибли 22 человека, еще около 120 получили ранения.

- Яя и я хотим помочь, - цитирует Sky Sports Селюка. - Мы говорили сегодня утром о том, что случилось, и он спросил меня, что мы можем сделать. Мы договорились пожертвовать по 50 тысяч фунтов стерлингов, чтобы помочь жертвам этого ужасного преступления. Неважно, были ли жертвы из Манчестера или нет.

Яя Туре из Кот-д'Ивуара, а я из России, но это не имеет значения. Сегодня у нас есть шанс помочь. Моему сыну восемь лет, и я не могу представить боль и страдания, которые сегодня переживают родители.