Яя Туре: "Гвардьола делает причудливые упреки, но я воспринимаю все это философски"

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре заявил, что не боится трудностей в клубе и философски относится к упрекам главного тренера Пепа Гвардьолы. Также ивуариец отметил, что не собирается переходить в клуб MLS.

– Гвардьола часто спрашивает меня о страшных вещах, делает причудливые упреки, но я ведь профессионал, и воспринимаю все это философски, – цитирует Ivore Times Туре. – Другой человек уже захотел бы уйти из команды. Но я не боюсь столкнуться с трудностями, не боюсь определенных людей и ситуаций.

Я все еще хочу играть, доказывать на высоком уровне. Было бы слишком легко бросить все и уехать в MLS. Мне хочется показывать максимум своих возможностей.