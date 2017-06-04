Яя Саного: "Не злюсь на Венгера, он не виноват в моих травмах"

Нападающий "Арсенала" Яя Саного, который в июле станет свободным агентом, признался, что не держит зла на главного тренера команды Арсена Венгера. Футболист был приобретен у "Осера" в 2013 году, но с тех пор за основной состав "канониров" сыграл всего в 20 матчах, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.

- Я не жалею о своем выборе, - цитирует L'Equipe Саного. - Раздражает ли меня то, что Арсен Венгер редко использовал меня? Точно нет. Он не несет ответственность за мои травмы. Он отличный тренер, который многому меня научил. О чем я мечтаю? Целый сезон без проблем с травмами. Я мечтаю играть в футбол.