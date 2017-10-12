19:03 | Футбол — Англия

Яровинский назначен стратегическим директором "Халла"

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Бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский назначен стратегическим директором "Халл Сити", информирует клубная пресс-служба. Отмечается, что специалист будет работать на новой должности рука об руку с главным тренером команды Леонидом Слуцким над развитием игрового стиля и стратегией на матчи.

35-летний Яровинский возглавил селекционный отдел ЦСКА в феврале 2014 года. Летом этого года он принял решение покинуть армейцев.

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Материалы сюжета: Леонид Слуцкий - в "Халл Сити"
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Andrey6201

Мафия бессмертна :)

19:45