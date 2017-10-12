Яровинский назначен главой спортивной стратегии "Халла"

Бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский назначен главой спортивной стратегии "Халл Сити", информирует клубная пресс-служба. Отмечается, что специалист будет работать на новой должности рука об руку с главным тренером команды Леонидом Слуцким над развитием игрового стиля и стратегией на матчи.
35-летний Яровинский возглавил селекционный отдел ЦСКА в феврале 2014 года. Летом этого года он принял решение покинуть армейцев.
🔶◾️ | We are delighted to announce the appointment of Oleg Yarovinsky as Head of Club Strategy. Full Story ➡️ https://t.co/dAfJGX193B pic.twitter.com/m9IOGmaGc4– Hull City (@HullCity) 12 октября 2017 г.