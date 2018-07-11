Ярмоленко стал игроком "Вест Хэма"

"Вест Хэм" объявил о трансфере нападающего дортмундской "Боруссии" Андрея Ярмоленко, сообщается на официальном сайте "молотобойцев". Контракт с 28-летним украинцем рассчитан на четыре года.

- Я счастлив переходу в "Вест Хэм", это выдающийся клуб с прекрасными фанатами. Я также рад возможности сыграть в английской премьер-лиге - лучшей в мире, - приводит официальный сайт "Вест Хэма" слова Ярмоленко. – Я знаю, что здесь, в "Вест Хэме", строят большие планы. Команда хочет достичь высот, и я с нетерпением жду возможности принять этот вызов.

Ярмоленко выступал за "Боруссию" с 2017 года, в прошлом сезоне он принял участие в 26 матчах и забил шесть голов.