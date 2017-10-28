Япа Стама могут уволить из "Рединга"

Главный тренер "Рединга" Яп Стам может быть отправлен в отставку, сообщает Sky Sports. Его команда потерпела очередной поражение и занимает 20-е место в турнирной таблице после 13 туров.

- Если люди думают сделать другой выбор, то пусть так и будет, - отметил Стам. - Мне очень нравится "Рединг", но если кто-то другой сможет добиться лучших результатов, то руководству нужно принять решение. Мы все очень много работаем - команда, персонал, игроки, но если кто-то сделает это намного лучше, то нужно действовать.