Янузай сменит "Манчестер Юнайтед" на "Реал Сосьедад"?

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Аднан Янузай может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна, утверждает Football Espana. В подписании контракта с хавбеком заинтересован "Реал Сосьедад".

"Красные дьяволы" намерены выручить за игрока не менее 10 миллионов евро. При этом баски рассчитывают потратить на переход 22-летнего бельгийца вдвое меньше.

Напомним, что Янузай выступает за "МЮ" с 2013 года. В минувшем сезоне на правах аренды он играл за "Сандерленд", проведя в составе "черных котов" 28 матчей во всех турнирах, забив один гол и сделав три голевые передачи.