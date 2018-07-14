Янссен, Сиссоко и Нкуду могут сменить "Тоттенхэм" на "Фенербахче"

"Фенербахче" хочет подписать трех игроков "Тоттенхэма", сообщает турецкое издание A Spor. Это полузащитник Мусса Сиссоко, нападающий Винсент Янссен и вингер Жорж-Кевин Нкуду.

Янссен в прошлом сезоне уже выступал в "Феребахче" на правах аренды. Нкуду, в свою очередь, играл в аренде за "Бернли". Сообщается, что главный тренер "шпор" Маурисио Покеттино готов расстаться с несколькими не основными игроками, чтобы получить возможность подписать новых.