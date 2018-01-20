Янг вернулся в состав "МЮ" на матч с "Бернли"

Стали известны составы "Бернли" и "Манчестер Юнайтед" на матч чемпионата Англии. Эшли Янг сыграет с первых минут, впервые в 2018 году.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Бернли": Поуп – Бардсли, Тарковски, Ми, Тэйлор – Корк, Дефур – Арфилд, Гвюдмундссон, Хендрик – Барнс.

Запасные - Линдегор, Лоутон, Лонг, Уэствуд, Нкуду, Воукс, Уэллс.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа – Валенсия, Смоллинг, Джоунс, Янг – Матич, Погба – Лингард, Мата, Марсьяль – Лукаку.

Запасные - Ромеро, Рохо, Шоу, Эррера, Феллаини, Мактоминэй, Рэшфорд.

Матч "Бернли" - "Манчестер Юнайтед" начнется в 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.