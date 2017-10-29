Янг - Алли: "Дай знать, когда выиграешь чемпионат Англии"

"Манчестер Юнайтед" дома обыграл "Тоттенхэм" (1:0) в матче 10-го тура чемпионата Англии. Победу хозяевам принес точный удар Антони Марсьяля.

Во время этой встречи произошла стычка между полузащитником "МЮ" Эшли Янгом и хавбеком лондонцев Деле Алли. После нее игрок "Красных дьяволов" сказал своему партнеру по сборной Англии: "Дай знать, когда выиграешь чемпионат Англии".

Отметим, что Янг выступает за "МЮ" с 2011 года, а в 2013 году он выиграл чемпионат Англии. Алли завоевал с "Тоттенхэмом" серебряную и бронзовую медали.

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