Ян Райт: "Манчестер Юнайтед" пока не может понять задумок Жозе Моуринью"

Бывший игрок "Арсенала" Ян Райт высказал мнение о том, что "Манчестер Юнайтед" сможет включиться в борьбу за титул чемпиона Англии. По словам 53-летнего англичанина, команда пока не понимает мыслей, которые пытается донести до игроков главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью. Райт также считает, что португальскому специалисту нужно время для того, чтобы сплотить коллектив.

– Посмотрите на "Манчестер Юнайтед", – приводит The Sun слова Райта. – Да, они обыграли "Суонси" в минувшие выходные, однако противоречивые результаты, которые команда показывает в последнее время, заставляют задуматься. Я считаю, что команда пока не может понять мыслей и задумок, которые хочет донести до игроков Жозе Моуринью. Но думаю, что они еще включатся в чемпионскую гонку.

А вот в "Челси" и "Ливерпуле" реализация тренерских идей и планов идет очень здорово. Под руководством Юргена Клоппа "красные" играют так, как уже давно не играли.