Ян Фертонген: "Не могу представить себя в футболке какой-либо команды, кроме "Тоттенхэма"

Защитник "Тоттенхэма" Ян Фертонген признался, что счастлив быть частью лондонского клуба. Сегодня 29-летний бельгиец поставил подпись под контрактом, который рассчитан до 2019 года.

- Очень рад быть в "Тоттенхэме", - цитирует пресс-служба клуба Фертонгена. - Наше будущее выглядит великолепно, и я очень рад стать его частью. Это мой пятый сезон здесь. Когда я пришел в клуб, многие вещи были не такие, как сейчас, но также многое осталось прежним. В "Тоттенхэме" собрана невероятная группа талантливых игроков, и мне приятно быть частью этой команды.

Я из тех парней, которые любят в течение долгого времени выступать за определенный клуб. Я долго играл за "Аякс", а теперь хочу делать то же самое в "Тоттенхэме". На данный момент не могу представить себя в футболке какой-либо другой команды. Хочу со "шпорами" достигать поставленных целей.