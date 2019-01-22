"Я в отчаянии". Отец Эмилиано Салы прокомментировал случившееся с сыном

Орасио Сала, отец форварда Эмилиано Салы, прокомментировал случившееся с его сыном. Ранее стало известно, что футболист был на борту самолета, который пропал с радаров. На данный момент его судьба неизвестна.

- Я не могу поверить. Я в отчаянии. Не знаю, что будет дальше, - цитирует отца игрока Get French Football News. - Надеюсь на хорошие новости. Мы ничего не знали. Для него, как и для нас, переход в "Кардифф" был большим шагом вперед. Он скромный парень, который всегда упорно работал.

28-летний аргентинец, перешедший из "Нанта" в "Кардифф" три дня назад за 20 миллионов евро, в понедельник вечером должен был прилететь из Нанта в Кардифф. Однако частный самолет с ним на борту пропал с экранов радаров над Ла-Маншем. Поисковая операция британцев и французов пока не увенчалась успехом.

Самолет с новичком "Кардиффа" пропал над Ла-Маншем. Что об этом известно