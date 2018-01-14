"Взорвать мои ботинки". Что имел в виду Клопп?

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп стал автором загадочной фразы после победы над "Манчестер Сити" (4:3) в матче 23-го тура чемпионата Англии. Последняя его реплика в послематчевом флеш-интервью звучала следующим образом: "Кто-то захочет поговорить об игре в обороне, о том, что не было игры на ноль, но он может взорвать мои ботинки!"

Многие поклонники "красных" в соцсетях задались вопросом, что имел в виду Клопп. Так пользователь Billy Lidl написал: "Поднимите руку, если вы загуглили "взорвать мои ботинки". Некоторые решили, что немецкий специалист дословно перевел какое-то выражение с родного языка.

Другие же фанаты не стали вдаваться в смысл фразы и попросту решили взять ее на вооружение как новую идиому.