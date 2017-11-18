Вышедший на ЧМ-2018 Ларссон – в стартовом составе "Халла" на матч с "Ипсвичем"

Стал известен стартовый состав "Халл Сити" на матч 17-го тура чемпионшипа с "Ипсвичем". Отметим, что полузащитник Себастьян Ларссон, принимавший в составе сборной Швеции участие в стыковых матчах с Италией за право выхода в финальную часть чемпионата мира-2018, появится на поле с первых минут.

Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.

"Халл Сити": Макгрегор – Эйна, Хектор, Доусон, Томори – Стюарт, Ларссон – Боуэн, Хенриксен, Грощицки - Дико.

Запасные: Маршалл, Мазух, Кларк, Мэйлер, Ирвайн, Эвандру, Диоманде.

"Ипсвич": Бялковски - Спенс, Чемберс, Уэбстер, Кнудсен - Коннолли, Скузе - Вэгхорн, Целина, Макголдри - Гарнер.

Запасные: Геркен, Иорфа, Уорд, Сирс, Найдэм, Брю, Кенлок.

Трансляция матча "Халл" - "Ипсвич"