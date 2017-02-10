Вячеслав Колосков: "Вряд ли кокаин поможет на футбольном поле"

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков уверен, что Футбольная ассоциация Англии (FA) поступает правильно, начав проверку допинг-тестов футболистов на наличие в них запрещенных веществ. Ранее сообщалось, что пробы 13 игроков оказались положительными.

Официально известны имена лишь двух игроков, которые попались на употреблении наркотических веществ. Это голкипер "Росс Каунти" Аарон Маккэри и полузащитник "Шеффилд Юнайтед" Джози Бакстер.

- В таких случаях есть уже давно отработанные правила - дисквалификация минимум на два года, - сказал Колосков. - В футболе в принципе не работают какие-то стимулирующие вещества. Это абсолютно бесполезно. Кокаин - это не для футбола, а для дискотеки. На поле он вряд ли поможет.

В свое время в регламенте чемпионата России было прописано, когда и сколько допинг-тестов сдается. В нашей стране сейчас работает антидопинговая комиссия под руководством Смирнова, членом которой я являюсь. Мы разработали план мероприятий по ликвидации допинговых проблем. Мы рекомендовали после всех уровневых соревнований, в том числе и по игровым видам спорта, такую норму, как проведение допинг-контроля после выборочных игр. По два спортсмена из каждой команды обязаны будут сдавать пробы. Сейчас нам стоит думать не об англичанах, а о себе. Молодцы англичане, что занялись этим вопросом и "выкуривают" этих куряк из футбола. (Любовь КОНЯЕВА)