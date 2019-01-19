"Вулверхэмптон" вырвал победу в "Лестера" в сверхрезультативном матче

"Вулверхэмптон" обыграл "Лестер" в матче 23-го тура чемпионата Англии. "Волки" повели 2:0 уже к 12-й минуте, но в начале второго тайма гости сравняли счет - 2:2. Затем "Вулверхэмптон" снова вышел вперед, но "Лестер" снова забил ответный мяч. Победный гол хозяева провели на третьей добавленной ко второму тайму минуте.

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23-й тур

"Вулверхэмптон" - "Лестер" - 4:3 (2:0)

Голы: Жота, 4 (1:0). Беннетт, 12 (2:0). Грэй, 47 (2:1). Коади, 51 - в свои ворота (2:2). Жота, 64 (3:2). Морган, 87 (3:3). Жота, 90+3 (4:3).

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Беннетт, Хонни Кастро, Коади, Винагре (Доэрти, 73), Жоау Моутинью (Гиббс-Уайт, 81), Дендонкер, Невеш, Саисс, Хименес, Жота.

"Лестер": Шмайхель, Симпсон (Ихеаначо, 83), Рикарду Перейра, Морган, Магуайр (Эванс, 48), Чилвелл, Менди, Ндиди, Барнс (Мэддисон, 73), Варди, Грэй.

Предупреждения: Менди, 2. Беннетт, 44. Рикарду Перейра, 45+1. Жота, 45+2. Ндиди, 58. Хонни Кастро, 86.

Судья: Кавана.

19 января. Вулверхэмптон. Стадион "Molineux Stadium".